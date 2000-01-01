桃市謝師宣讀愛的宣言　敬師奉上檸檬紅茶

陳中興／桃園報導



一年一度的教師節快到了，各校都有慶祝活動。桃園市桃園區永順國小訂本週為敬師週，本週每天上午十點十分到三十分之間，由自治幹部透過廣播，朗讀學生寫的敬師卡；桃園市蘆竹區光明國小，昨天上午朝會時，也由自治幹部帶著同學宣讀「愛的宣言」，表達對教師的感謝。



永順國小校長嚴朝寶說，為了讓教師節活動價值化及意義化，校方以「寓教於樂」方式辦理敬師活動，例如昨天上午舉辦的「猜猜我是誰」，由學生以賓果方式票選出最有愛心、最有耐心、最受崇拜、最有創造力、最穩重等十六名特色教師，拉近師生的距離。除了奉茶敬師外，校方昨天也在朝會時，以動畫播出孔子束脩的故事，傳達敬師愛師的道理。



光明國小昨天上午朝會時，則由自治幹部環保局長黃翎凱，帶著同學宣讀「愛的宣言」；校長李明宗說，二十八日教師節當天，學校將邀請紅茶達人到學校，教學生調製檸檬紅茶，再由班長捧著裝入冰霸杯中的檸檬紅茶，端給教師喝，完成敬師奉茶。



光明國小學務主任林志鋒說，各班遴選出的「敬師卡」及「畫我老師」圖卡，已經張貼在學校公共區域，學生下課都圍著觀看。永順國小輔導主任曾靜怡說，學生及志工媽媽真誠的敬師表現，感動了許多教師。



新屋區蚵間國小校長方緒蓮表示，全校七十九個學生在教師節當天，都會送上敬師卡給教師，並念出卡上的語句；她也會致贈全校二十多名級任及科任教師小禮物。



圖說：桃園市永順國小學生將敬師卡投入郵箱中，交由自治市幹部廣播宣讀。圖片提供／永順國小