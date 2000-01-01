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文言文比率翻案
中研院士譴責教部壓倒專業
(2017/9/27)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部課審會審議大會上週六通過，將高中國文的文言文比率定為百分之三十五到百分之四十五，中研院院士王德威、曾永義等人，繼今年八月發起「國語文是我們的屋宇」連署後，昨天再針對課審會表決結果發表聲明，嚴正譴責教育部扭曲議事程序，壓倒教育專業，「輕率的表決，讓臺灣教育改革史步入最黑暗的一日」。

　對此，教育部國教署長邱乾國解釋，十日的課審會有四個文言文比率的修正提案，但經過課審委員投票表決，都沒有獲得半數同意，因此回到研修小組的草案；而上週六的會議確認前次會議紀錄時，有委員提出研修小組的草案並沒有討論表決，是不確定狀態，最後透過共識決投票，四十一名委員中，有三十七人同意刪除，兩人不同意，最後決議刪除。

　邱乾國表示，上週六課審會也針對文言文比率進行兩輪投票做確認，並有律師在旁監看、確認，當中第五案的「文言文比率為百分之三十五到百分之四十五」，獲得三十二票，過半數委員支持，決議通過，因為會議程序已完整，不會再有翻案。

　針對課審會日前的文言文比率決議，王德威等院士昨天再度發出聲明，呼籲課審會不宜採取二元對立的分類基礎、國語文的教與學方法要再討論與研究，並呼籲朝野力保政治退出課審會。
 
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