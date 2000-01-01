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「社論」不懂馬克思思想的缺憾
(2017/9/27)
 

　當年國共內戰，共產黨以共產主義思想滲入農村，組織農民展開對抗、階級鬥爭。當時勵行平等主義政策，消除生活與消費方式及人際服從的不平等；禁止誇耀權勢和奢侈浪費，深獲民心而奪取政權。

　國民政府撤遷來臺，以反共為基本國策。記取慘敗經驗，實施戒嚴遏止共產主義思想毒害及組織滲透。共產主義、社會主義書籍皆列為禁書，更看不到馬克思巨著《資本論》。連大學社會系都禁讀《社會主義》，隔絕百年來影響世界政治、經濟和社會制度重要思想的探索；禁錮思想，社會純正而蒼白。《資本論》在一八六七年問世，至今剛滿一百五十年，而我國直到一九九○年才有中譯本出版。

　學習《資本論》才能了解資本主義的規律與矛盾，使人更加明智，有能力對政治、經濟提出批判和改革。它是歐洲各國社會民主制度的思想泉源，北歐更以此締造人間天堂的福利國家；孫文的「民生主義」也引以為用。即使非社會主義的學者如約翰‧羅爾斯、托馬斯‧皮凱迪等，也引用它來糾正資本主義。

　十年前的金融危機，以及全球陷入嚴重貧富懸殊的惡果，不幸都在馬克思預言之中。世界經濟論壇及社會論壇不約而同的檢討「美國模式」，一致認為北歐「瑞典模式」將是本世紀發展的出路。我國普遍欠缺這種哲思，會是未來發展的大缺憾。
 
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