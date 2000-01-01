校長林茂成推探索課　助學生、學校脫胎換骨

沈育如／臺北報導



新竹市光武國中校長林茂成十七年前剛到學校服務時，面對的學生盡是出口成「髒」、抽菸打架樣樣來，他透過「法拉第少年探索課程」，每年帶著學生登山、溯溪、單車環島；今年暑假更走出國門，到瑞士鄉村當背包客。法拉第少年探索課程讓學生建立自信心，學校也從流氓學校，搖身變成搶手的總量管制學校。



教育部的教育家部落格人物典範（網址http://teachersblog.edu.tw/），近日報導林茂成的故事。



林茂成讀大學時主修化學，畢業後進入中研院，從事研究工作，從沒想過要執教鞭。但有一天，他驚覺每天面對實驗、報告，一天說不到三句話，嚴重缺乏人際互動，因此決定轉換跑道，改換必須面對師生、與人溝通的教職，一路從教師當到校長。



林茂成十七年前進入光武國中時，沒想到一進校門，看到學生言行不良，他即使用盡十八般武藝，推出精采、活潑的教學，班上仍有六七個人趴在桌上睡覺，無法叫醒；許多資深教師則一心想退休，每天過著數饅頭的日子，全校學習氛圍低落。



但林茂成和高關懷學生相處久了，發現他們並非天生愛打架鬧事，只是生長環境、家庭差異而造就不同個性，於是，推出法拉第少年探索課程，帶學生爬山、溯溪、單車環島，從生活、環境中學習。



探索課程今年還發展到國外，林茂成利用暑假帶領二十一名學生，前往瑞士鄉村當背包客。他鼓勵學生學會看地圖、規畫行程，自行解決旅途中遇到的困難。



在林茂成帶領下，光武國中升學率已位居新竹市學校的前三名。



圖說：新竹市光武國中校長林茂成（左一）推動「法拉第少年探索課程」，帶領學生登山、溯溪等，建立自信心。圖片提供／教育部