關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
陪伴建立信任　助學生走出吸毒陰影
(2017/9/26)
 

　阮筱琪／臺北報導

　教育部昨天在臺灣師範大學舉辦「愛與關懷──防制學生藥物濫用諮詢服務團成果發表會」，共有一百五十名來自全國教育局處、輔導人員、教師、心理師、志工及專家學者參加，並安排志工與心理師分享輔導個案。

　教育部次長蔡清華表示，國內參考冰島反毒經驗，提供年輕學生在放學、假日時有表現舞臺，「學生有事情做，並從中取得成就感，就不想吸毒」。臺灣各縣市的諮詢輔導團都有各自的特色，未來金門地區的戰鬥營隊將會成為亮點。

　桃園市志工隊長張雅玲分享時表示，反毒不僅是要針對治療，適時給予個案有力的支撐，才能真正獲得信任，陪伴走過難關。

　張雅玲說，在輔導的個案裡，有一名林姓女高中生曾施用二、三級毒品，每天須靠四顆安眠藥入睡，後來甚至懷孕、自殺。「在輔導她的日子裡，我都把她當成自己的孩子，在長期相處中，慢慢得到信任，最後陪她順利畢業。」

　來自屏東縣的心理師張育德說，輔導的個案中，有一個小女生，語氣作風就像「大姐頭」，卻發現她很害怕參與探索教育的垂降課程，後來教官保證：「完成後請你喝飲料」，小女生終於完成挑戰。

　張育德說，長期的關心、陪伴個案，一點一滴累積的深厚情感，逐漸轉化成信任關係，才能以有效輔導策略改善偏差行為。
 
探究漁港攔木網成效、鑽研專用停車位警示系統　全國科展得獎作品　多取材生活經驗
悼念李登輝　機關、學校昨起降半旗三天　
「社論」減輕失業壓力　減少兒虐發生　
雜誌調查　實驗教育發展　八成辦學者肯定　
宜縣首所雙語學校　110年有望成立　
我論文造假世界第二　教長駁取樣狹隘　
如果劇團20歲　推互動展　
辛宛柔聽讀報迎挑戰
克服全盲走讀家鄉　
傳承布袋戲之美　北市平等巡演開跑　
岳明光腳號抵屏東　
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.