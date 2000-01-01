陪伴建立信任　助學生走出吸毒陰影

阮筱琪／臺北報導



教育部昨天在臺灣師範大學舉辦「愛與關懷──防制學生藥物濫用諮詢服務團成果發表會」，共有一百五十名來自全國教育局處、輔導人員、教師、心理師、志工及專家學者參加，並安排志工與心理師分享輔導個案。



教育部次長蔡清華表示，國內參考冰島反毒經驗，提供年輕學生在放學、假日時有表現舞臺，「學生有事情做，並從中取得成就感，就不想吸毒」。臺灣各縣市的諮詢輔導團都有各自的特色，未來金門地區的戰鬥營隊將會成為亮點。



桃園市志工隊長張雅玲分享時表示，反毒不僅是要針對治療，適時給予個案有力的支撐，才能真正獲得信任，陪伴走過難關。



張雅玲說，在輔導的個案裡，有一名林姓女高中生曾施用二、三級毒品，每天須靠四顆安眠藥入睡，後來甚至懷孕、自殺。「在輔導她的日子裡，我都把她當成自己的孩子，在長期相處中，慢慢得到信任，最後陪她順利畢業。」



來自屏東縣的心理師張育德說，輔導的個案中，有一個小女生，語氣作風就像「大姐頭」，卻發現她很害怕參與探索教育的垂降課程，後來教官保證：「完成後請你喝飲料」，小女生終於完成挑戰。



張育德說，長期的關心、陪伴個案，一點一滴累積的深厚情感，逐漸轉化成信任關係，才能以有效輔導策略改善偏差行為。