阮筱琪、楊惠芳、陳中興、張彩鳳／臺北報導



臺灣高溫屢創新高，有民眾認為，高溫已妨礙學生學習，在國發會平臺上提議為全國中小學教室加裝冷氣空調。不過，縣市教育局處大多擔心財政問題；學校校長、教師及家長則大多贊同，但也擔心後續的電費和冷氣維護問題。教育部國教署表示，將和相關單位研議，在期限內提出說明。



這項提議已有六千多人附議，超過五千人門檻，因此提案成立。全國家長團體聯盟理事長吳福濱說，站在家長立場，贊成裝設冷氣，但政府須正視財政困難縣市的冷氣裝設、後續電費等；學校要注意，不能因學生想在室內吹冷氣，就放棄戶外運動。



臺北市教育局主祕謝麗華說，全面設置冷氣需要做好長期規畫，目前教育局以輔導節能減碳為主，例如加強學校降溫設施；必須設置冷氣的話，會以有身障學生的班級優先。



桃園市教育局設施科專員魏新奇說，學校教室若需要冷氣設備，可向教育局申請，但須考量三個問題，包括學校電機設備是否能負擔冷氣用電；電費負擔如何支應；冷氣設備需要保養維修，且有使用年限，經費支出是否排擠其他經費。



臺中市教育局長彭富源表示，會和中央商議，目前持續和學校努力營造降溫的環境，包括在屋頂裝設太陽能板或設置花園。



彰化縣教育處長鄧進權指出，全縣國中小教室若都裝冷氣，因涉及龐大經費，將先了解各校（或各鄉鎮市）氣溫數據後，再評估。目前優先以改善建築隔熱等，降低溫度。