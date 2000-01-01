小一生畫作入選　羅慧夫桌曆首賣

阮筱琪／臺北報導



為幫助國內貧困顱顏患者安心上學與就醫，羅慧夫顱顏基金會在全亞洲甄選顱顏患者的繪畫作品，分為兒童組及成人組，共選出十二件優秀作品，製作成二○一八「美好時光」公益桌曆並義賣，昨天在臺北市市長官邸藝文沙龍舉辦公益桌曆頒獎典禮與首賣記者會。



羅慧夫基金會表示，從投稿作品中發現，今年參賽的顱顏患者，幾乎少有被嘲笑、排擠的經驗；顯示顱顏兒童大部分都不覺得自己和其他人有不同。



兒童組得獎者伍欣慈就讀臺北市興雅國小一年級，有個雙胞胎姐姐。伍媽媽說，欣慈是三十四週就出生的早產兒，出生後三天即動小兒疝氣手術，五個月大時實施脣鼻修補手術，十個月大時再做顎裂手術，一歲前已動了三次手術；「幫孩子復健時要一直幫她按壓嘴脣，孩子每次都呼天搶地的哭，阿公阿媽看了心疼就一直罵，但我們還是要邊被罵邊照顧孩子」；現在欣慈外貌幾乎和常人無異，一年複診一次，一路要追蹤到十八歲。



伍欣慈從小愛畫畫、愛上學，就算身體不舒服，也要去上課，她說，希望透過繪畫幫助和她一樣的小朋友，「班上同學根本看不出來我有動過手術，我未來的目標是要成為像幾米一樣的繪本畫家，我的筆名叫潔米。」



成人組獲獎者是來自菲律賓的卡崔娜，她以〈一名天使自畫像〉入選年度桌曆，期許自己能自由翱翔。她昨天落淚感謝主治醫師「你改變了我的生命」，她說，每個人都有天賦，都需要機會，希望透過繪畫，讓顱顏患者回歸正常生活軌道。



圖說：伍欣慈的作品〈全家一起跳格子〉，獲選羅慧夫顱顏基金會公益桌曆。攝影／高修民