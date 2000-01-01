「社論」18分鐘1人死於菸害的省思

最新《全球疾病負擔年度報告》指出，全球每年有七百一十萬人死於菸害，包括臺灣的三萬人，等於平均每十八分鐘，就會有一人因菸害死亡。依此速度，如不加強防範菸害，到二○五○年，臺灣將累積一百六十七萬人死於菸害相關疾病。這些驚人的數目，打破「臺灣菸害防制已經做得很好」的錯誤印象。加強修法防制菸害，刻不容緩。



這項包括臺灣地區菸害現況的調查研究報告，是由「比爾蓋茲基金會」資助進行。因調查規模龐大、方法嚴謹，且每年會更新各種疾病風險負擔，每年報告公布，受全球矚目。



我國《菸害防制法》施行多年，一般認為「做得很好」，且建立菸害是可以加以預防的危險因子的共識；但這項報告指出，菸害迄今仍是臺灣地區高居第二大的致死因子，且臺灣菸品人均消耗量仍居全亞洲之冠，戳破自我感覺良好的假象。更嚴重的是，學校實施防制菸害教育多年，但據國內多項相關調查結果顯示，青少年「吸菸人口」並未減少，反而有上升趨勢，給下一代健康敲起警鐘。



補救之道，除持續加強防制菸害教育，更寄望甫開議的立法院新會期，加速審議由一百二十五個民間團體組成的「臺灣拒菸聯盟」提出的《菸害防制法》修正草案，其中建議禁菸年齡提高至二十歲，延後青少年接觸菸品時程，是修法的核心思維，其他依世界衛生組織《菸草控制框架公約》所提出的修法建議，目的也都是為國民健康把關，應予支持。