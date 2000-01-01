一人班級逐增　本報多面向探討受教權

沈育如／臺北報導



少子化導致國小的入學新生逐年減少，根據統計，今年小一共有一百三十班是「一人班級」，為保障小班級學生的受教權，許多學校推動跨年級教學，讓學弟學妹和學長學姐一起上課。本報自今天起，每週一教育專題將推出「沒有同學的課堂」系列，從課程、師資、學生、建議四大面向探討。



教育部一百零三年試辦《跨年級教學方案試辦計畫》，結果發現，跨年級教學較容易在「健康與體育」、「藝術與人文」、「綜合活動」等課程進行，反觀國語、數學、英語、社會、自然等學科，因為跨年級學生程度不一，教學進度也不一樣，讓教師不易備課。



教育部跨年級教學方案試辦計畫主持人、臺灣師範大學特殊教育系教授洪儷瑜說，跨年級教學在不同領域，可有不一樣的「跨法」，學科在同一個年段（高、中、低年級）較易實施，但體育課等可跨多一點年級，「年紀大的帶年紀小的，年紀小的模仿年紀大的」，針對不同學生設計差異化教學。



雲林縣仁和國小去年開始推動跨年級教學，校長洪千惠表示，不限科目，各領域都打破年級限制，教師自編補充教材，並搭配網路教育資源；發揮小校學生少的「優勢」，教師注意學生的個別差異而給予輔導。推動下來，學生變得主動學習，成績也有進步。





相關新聞刊第13版