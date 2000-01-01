深耕讀報　三師長獲星雲教育獎

阮筱琪／臺北報導



第五屆星雲教育獎昨天在佛光山臺北道場舉辦贈獎典禮，得獎人包括長期推廣讀報教育的三名教師、校長，臺中市惠文高中圖書館主任蔡淇華、嘉義縣和順國小教師林穎慧，以及屏東縣牡丹國小前校長楊瑞麟。



楊瑞麟利用閱讀和音樂成功翻轉牡丹國小的偏鄉弱勢。他說，學生天天讀報，但不採強迫、出作業的方式，而是讓他們看自己有興趣的內容，「久而久之，學生會自己去找需要的資料。」



楊瑞麟更在全校推廣音樂，從一年級到六年級分別練直笛、陶笛、打擊、烏克麗麗和鋼琴等。楊瑞麟先訓練學生的聽力，而不是教他們看樂譜，「因為原住民天生就有音樂的DNA，只要聽到連續劇主題曲，就可以自己演奏」，六年級學生還組成「六月天」樂團。



楊瑞麟的教育策略就是幫助學生「優化優勢，加強弱勢」，甫調任屏東縣霧臺國小的他，會繼續帶著學生一起成長。



林穎慧長期推動讀報教育，平常帶領學生做實驗、打樂樂棒球，再鼓勵學生寫心得投稿，目前學生已累積五百篇獲報紙刊登的作文。他說，有親身感受就可寫出有亮點的文章。林穎慧把本次得獎獎金二十萬元全數捐給學校，希望透過這筆基金，帶學生四處體驗生活，再寫成文章分享。



蔡淇華本身是暢銷書作家，曾在校內發起「聖食計畫」照顧火車站遊民，並發動「送冬衣到南方澳」。他深信教育可以救國，把教育當宗教，就會成真。