‧大樓壁畫點亮水泥森林

陳景清

在歐洲，有許多五顏六色的建築，讓原本單調的住宅區瞬間活力四射。為了即將登場的二○一七苓雅國際藝術節，高雄市苓雅區最近進行大樓牆壁彩繪，邀請十三名藝術家，以建軍路為主軸，在十一棟建物上完成二十一幅大型藝術壁畫，包括圖中這幅〈飲水思源〉。五福一路上一棟十四樓高的建物，將彩繪上全國最大的藝術壁畫，可望成為高市新地標；並以苓雅諧音羚羊，打造逾兩公尺的羚羊裝置藝術。



民政課長沈良澤說，五福一路的中正里公園，經常有夜鷺出沒。藝術家彩繪夜鷺搭配蘭花，頗為搶眼。最近該區常可見大型吊車出現街頭，供畫家進行高空創作，打造全國首座藝術壁畫社區。



‧國慶煙火精采可期

吳啟綜

煙火秀是慶祝雙十國慶的重要活動，因臺南地震、八仙塵爆意外，已停辦兩年。今年國慶煙火，計畫在臺東縣施放，希望協助發展風災後的臺東觀光業。圖為日前試放煙火。



今年國慶煙火施放地點，預定在卑南溪出海口南岸堤防，六大煙火施放主題為：原生、翅膀、堅持、圓融、祥和、民族，每個主題配合不同音樂，共計三十六分鐘，將燃放兩萬兩千發煙火，煙火尺寸有三吋、六吋、八吋、十吋、十二吋及全臺首次施放的二十四吋，施放高度從六十到六百公尺不等，精采可期。



‧穿越時空修光補影

陳壁銘

新北市新板藝廊正舉辦「修光補影」特展，從不同的角度介紹攝影史、攝影媒材、暗房操作，以及照片底片的保存修復。現場也展出多名攝影家收藏的珍貴老照片、玻璃底片和經典底片相機，呈現奇妙歷史感。



‧北一女原孔廟舊址

陳壁銘

臺北孔廟百年前舊址，是現今的北一女中。光緒十年，清朝知府陳星聚在臺北城南門內建造文廟；日本統治殖民時期，文廟被拆除，建成第一高等女學校。今年至聖先師釋奠典禮，特地選在北一女中舉辦。



‧吃麵感受音樂風格

陳景清

大提琴家張正傑（右）日前在高雄文化中心至德堂舉辦「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會，邀請廚神梁幼祥對談牛肉麵與義大利麵的故事。讓聽眾透過聽覺嗅覺，從美食認識音樂，也透過音樂了解美食。