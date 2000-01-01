小國斯洛維尼亞　男籃稱霸歐洲

報導／吳啟綜



歐洲男子籃球錦標賽日前落幕，全國人口只有兩百零五萬人的中歐小國斯洛維尼亞，在冠軍戰中，以九十三比八十五，擊敗歐洲籃球傳統強隊塞爾維亞奪冠，寫下傳奇史頁。這是斯洛維尼亞史上第一次奪得歐錦賽金牌，也是繼一九三五年拉脫維亞後，贏得歐錦賽冠軍人口數最少的國家。



每兩年舉辦一次的歐錦賽，這一屆由芬蘭、以色列、羅馬尼亞與土耳其四國合辦，共有二十四支球隊分成六組競逐，不僅有不少現役或前美國職籃NBA球員參賽，也開放每支球隊可以起用一名歸化球員。



斯洛維尼亞過去在歐錦賽最佳名次是第四名，從未打進決賽。這次分在A組，這一組除了主辦國芬蘭外，還有出線熱門的法國、希臘，以及波蘭與冰島。原本不被看好的斯洛維尼亞在分組賽中一路過關斬將，對戰擁有多名NBA球星的法國時，更以九十五比七十八大勝對手，以預賽五戰全勝，分組第一的身分，晉級十六強。



進入十六強後，斯洛維尼亞越戰越勇，在四強賽中，遭遇到尋求衛冕的西班牙「無敵艦隊」，斯洛維尼亞以九十二比七十二狂勝對手二十分，粉碎了無敵艦隊的衛冕夢。斯洛維尼亞最終以九戰全勝的戰績封王，主要功臣包括效力於NBA熱火隊的控球後衛崔吉奇，以及十八歲小將唐西奇。



三十一歲的崔吉奇在冠軍戰攻下全場最高的三十五分，九場比賽中，有七場得分超過二十分，是全隊得分王，他也因精采的表現，獲得歐錦賽最有價值球員獎。



唐西奇在這一屆歐錦賽有超齡演出，尤其在對戰西班牙那一役，攻得十一分，搶下十二個籃板，八次助攻，準大三元的表現，連西班牙中鋒大加索也對他讚賞不已，認為他展現了總有一天能主宰球賽的天賦。



身高兩百零一公分的唐西奇是明年NBA選秀會狀元的熱門人選。崔吉奇也稱讚唐西奇，說：「唐西奇會在這幾年成長為歐洲最強的球員，也會是NBA最強。」



得分效率高 防守如鐵壁 奪冠非僥倖



斯洛維尼亞以九戰全勝的戰績，在歐洲男子籃球錦標賽封王，完全不是僥倖。這支球隊不僅得分能力強，防守功力也是一流，尤其在進攻上，強調快速反擊，讓對方無法招架。



斯洛維尼亞在這屆歐錦賽，每一場平均得分達到九十點三分，三分球命中率三成五二，在所有參賽隊伍中排第二，籃板總數排第三，抄截數更居第一，而平均每場失分也壓在七十七分，攻守兩端都十分優異。



在美國NBA爵士隊擔任助理教練的斯洛維尼亞總教練科克斯柯夫表示，球員之間默契佳，鬥志高，他們是一支打快節奏的團隊。斯洛維尼亞隊喜歡利用轉換進攻的機會，推動快速反擊，並藉由上籃或者三分球，高效取分，在擊敗西班牙隊的比賽中，他們就發揮三分球攻勢，二十五投十四中。



科克斯柯夫在擔任爵士隊助理教練前，也曾在以「七秒進攻」著稱的太陽隊，擔任進攻助理教練，斯洛維尼亞在他的帶領下，得分不僅快速，效率也極高。在防守上，科克斯柯夫也要求隊員做到銅牆鐵壁，上個賽季，爵士隊的防守效率在全聯盟排進前三名。