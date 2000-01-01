SUPER教師陳俊利　37載不忘奉獻初衷

沈育如／臺北報導



「要把學生教好，還不能退休。」今年國小組全國SUPER教師獎得主新北市後埔國小教師陳俊利，教書超過三十七年，早可以退休，但他以「教育就是要讓每個學生都好」為由，堅守教書崗位；國中組全國SUPER教師獎得主是臺北市蘭雅國中教師郭青鵬，昨天在領獎現場向同校教師林曉鈴求婚，讓頒獎典禮更增添喜色。



全國教師工會總聯合會昨天頒發全國與各縣市的SUPER教師，全國組獲獎者還有幼兒園組金門縣金湖國小附設幼兒園王慧騏、高中職組高雄市仁武高中石佩蓉、大專組是臺南應用科技大學郭良梅，評審團特別獎得主分別為臺南市樹林國小楊易霖、南臺科技大學杜翌群。



「為什麼還不退休？」陳俊利說，他常被問到打算何時退休，但陳俊利總覺得還可以付出，想一輩子教書，他帶學生寫小論文、創立詩社、製作微電影與動畫，也投稿《國語日報》、參加校園小記者徵選，「教育就是讓每個學生都更好」的理念，讓陳俊利放棄退休念頭，繼續帶學生「共好」。



理化教師郭青鵬教學二十多年，一向重視學生基礎科學能力，他鼓勵學生動手做、獨立思考，而非死記課本，「這些知識上網找就有，但思辨能力一輩子都受用」；他昨天除了向女友求婚，也特別感謝校長接受他「胡搞瞎搞」的想法，購買設備器材，提供學生實驗研究。



圖說：新北市後埔國小教師陳俊利獲頒全國國小組SUPER教師獎。攝影／陳壁銘