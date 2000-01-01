沈育如／臺北報導



教育部課審會審議大會昨天再開會，討論備受爭議的高中國文課綱文言文比率，昨天下午投票表決後，決議文言文比率由原草案的百分之四十五到百分之五十五，定案調降為百分之三十五到百分之四十五，文言文推荐選文篇數減到十五篇，每冊應選一課文化經典，選材範圍應符合時代、思想流派及文體多樣性。



教育部國教署長邱乾國表示，針對文言文比率的討論，昨天會議經委員討論後提出六案，分別為「百分之四十到百分之五十」、「百分之三十到百分之四十」、「以百分之三十為上限」、「百分之四十五到百分之五十五」、「百分之三十五到百分之四十五」、「百分之二十五到百分之三十」。



第一輪投票之後，「百分之四十到百分之五十」、「百分之三十五到百分之四十五」兩案票數較高；第二輪投票之後，文言文比率部分，「除中華文化基本教材之外，三年平均百分之三十五到百分之四十五」一案，獲得多數三十二票，已經有過半數委員同意，最後決議通過。



至於文言文推荐選文，昨天會議共有六案討論，最後由「推荐選文刪至十五篇」通過，將比目前的二十篇減少五篇。課審會也決議，選文內容將由研修小組依據分組意見研提十五篇，但要以「兼顧不同文類、本土素材作品」為原則，每個時代最多三篇，並且要與當代重要議題有連結。



作家張曉風對於教育部的善變感到失望，認為這是個「隨時轉彎的政府」，讓人民「不能信任」。

