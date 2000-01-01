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田間揮汗種南瓜　高市月美體會務農辛苦
(2017/9/23)
 

陳景清／高雄報導

　高雄市杉林區月美國小昨天在杉林區農會及四健會協助下，舉行學生食農教育栽作教學活動，由校長丁崇寶帶領全校師生，一同歡喜下田，種植杉林區特產南瓜，學生在烈日下體驗農夫的辛苦。

　五年級學生翔壹說，雖然是早上七點到九點間下田耕作，但一大早田間就很熱，他現在完全可以體會古人所說的「鋤禾日當午，汗滴禾下土」，以後更要珍惜「盤中飧」，因為真的「粒粒皆辛苦」。

　家中務農的六年級學生鴻維更表示，以後除了努力念書，也要下田工作，減輕阿媽的負擔。

　丁崇寶表示，食農教育是高雄市教育局的重要教育政策，也是月美國小學習扎根系列主軸之一。透過杉林區農會、四健會的實務指導，契作栽種杉林區的特產南瓜，讓學生學習種植南瓜。他說，從播種、育苗、除草、施肥到收成，學生都可實際參與。此外學校更將食農教育活動，融入各年級相關課程中。

　丁崇寶說，杉林區農會無償提供月美國小兩分農地，讓學生實際除草、施肥；三個月後收成的南瓜，除了作為營養午餐的食材外，也會交給義守大學數位學伴計畫團隊，進行產官學串聯合作，並開發南瓜糕點，以及南瓜手工皂、黃金南瓜醋、南瓜潤膚乳液等生技產品。

圖說：高雄市月美國小師生一同下田，種植杉林區特產南瓜。攝影／陳景清
 
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