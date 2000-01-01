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臺東蒐集民間手稿　胡適墨寶曝光
(2017/9/23)
 

報導‧攝影／洪素蓉

　臺東縣臺東市鯉魚山下有個鐵花村市集，很多人一看見「鐵花」這兩個字，就想起古龍武俠小說中的人物——胡鐵花，其實，這個市集名稱來自清朝曾任臺東知州的胡鐵花。

　胡鐵花是五四白話文運動領導者、前中研院長胡適的父親。民國四十一年，胡適回到他三歲時住過的臺東，贈送當時的縣長吳金玉一幅字，上面寫的是王安石的詩〈夢〉，墨寶被收錄在臺東縣文化處剛發表的《臺東民間手稿圖錄》一書內。

　臺東縣政府文化處蒐集臺東民間手稿，這一幅珍貴的胡適墨寶，現由吳金玉的二兒子吳登瑞保管，他計畫送給地方博物館典藏。

　胡適的父親胡鐵花，曾於清光緒十九年（西元一八九三年）奉派「代理臺東直隸州知州」，胡適當時三歲，隨父親住在臺東，他因此一直將臺東當作第二故鄉。

　民國四十一年，胡適擔任中央研究院院長前，專程到臺東，在臺東體育場與臺東商校演講，當時商校教師林文瀚出書記錄全程。胡適也到南王一帶尋找幼時住過的州官官署，但已不可得；他離開臺東前，贈送當時的縣長吳金玉一幅字。

　胡適寫的是王安石的詩〈夢〉：「知世如夢無所求，無所求心普空寂；還似夢中隨夢境，成就河沙夢功德。」

　吳登瑞表示，他的祖父吳天來是胡鐵花的「機要祕書」，他祖父拜訪胡鐵花時，經常看到胡適。民國四十一年，胡適到臺東時，父親吳金玉擔任縣長，當時胡適專程到縣長公館拜訪，公館裡的每個人，包括父親、他的兄弟姐妹，甚至僕人，都收到胡適贈字，可惜他當時在臺北念書，因此錯失。

　胡適臺東行後，臺東縣政府將臺東火車站前的「光復路」改成「鐵花路」，並將鯉魚山忠烈祠旁日本人遺留的「忠魂碑」，改為「清臺東直隸州州官胡鐵華先生紀念碑」，表彰胡適的父親胡鐵花。

胡鐵花在臺灣

　胡鐵花在一八九一年，奉調臺灣，擔任「全臺營務處總巡」，考察臺灣防務，隨後任臺南鹽務總局提調。一八九三年，代理臺東直隸州知州，兼統鎮海後軍各營屯，任職期間大力整頓軍紀。甲午戰爭後，臺灣割讓日本，一八九五年奉令返回中國，八月去世。

　胡鐵花擔任臺東知州兩年多，寫下《臺東直隸州胡州官臺東采訪冊》及《臺灣日記與秉啟》，前者被認為是第一本對臺東風俗民情有系統且詳細記載的官方文獻。

圖說：胡適視臺東為第二故鄉。
 
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