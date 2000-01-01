「社論」傳統玩具的價值



近年傳統玩具市場的不景氣，最近終於造成受矚目的事件。零售商玩具反斗城因不堪債務負擔，聲請破產保護；樂高積木因銷售不佳，傳出大裁員消息；美泰兒、孩之寶等也因營收減少，股價大幅下滑。



究其原因，普遍認為，是平板電腦、手機上的電子遊戲與廉價仿品，瓜分了傳統玩具大廠的市場；零售商除了上述挑戰，還有線上購物的衝擊。不過，這也顯示了玩具形態與趨勢的轉變，傳統玩具已較不受兒童青睞，因而轉向聲光效果較佳的平板、手機等。



電子遊戲除了造成視力負擔較受詬病之外，對於兒童智力的開發也有其優點，不能全盤否定，但傳統玩具的意義與價值，在強調自造者精神的此刻，反而應該更受重視。積木、黏土、拼圖、組裝玩具、自製玩具等，對於兒童五感協調的訓練，比起螢幕上的電子遊戲，顯然具有更好的效果。而動手做所啟發的想像力、思考力、創造力、設計力、美學力等，更是只有動動手指的電子遊戲難以比擬。對於兒童體力的幫助，也是傳統玩具的優勢。



此外，有些傳統玩具需要理解科學常識，如平衡、飛行、磁力、離心力等物理原理，而娃娃、家家酒等角色扮演玩具，也能幫助兒童對於自身角色、人際互動有所認識。早期的民俗玩具，更有文化傳承、美學藝術等意義。



選擇玩具的主導權，不是只有兒童自己，家長請不要輕易放棄。