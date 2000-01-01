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老師，你會不會回來？
王政忠堅守偏鄉學校故事　躍上大銀幕
(2017/9/23)
 

沈育如、陳景清／連線報導

　改編南投縣爽文國中教師王政忠服務偏鄉學校故事的電影《老師，你會不會回來？》，二十九日將上映，目前已有三百場包場，將邀請偏鄉學校師生一起觀賞。王政忠昨天在上映記者會指出，他在爽文國中教書超過二十五年，但偏鄉學習資源不足的問題依舊存在，希望透過這部電影，喚起社會大眾的關注。

　《老師，你會不會回來？》由演員是元介飾演王政忠，夏雨喬飾演同校的英文、音樂教師，劇情以王政忠二○一一年出版的著作《老師，你會不會回來？》為本，描述他到爽文國中實習，原本要離開學校，但發生九二一大地震後，學生說了一句：「老師，你會不會回來？」促使他決定留在偏鄉繼續教書。

　高雄師範大學為力挺傑出校友王政忠，和王政忠及電影製作人郭木盛聯繫，昨天在高師大演藝廳進行《老師，你會不會回來？》校園特映會，並安排師資培育科系大五實習生返校座談，希望擔任實習教師的學生能感受王政忠的教學熱情，並把他當作學習典範。

　高師大校長吳連賞說，《老師，你會不會回來？》開拍以來，受到各界關注，觸及的話題包括九二一地震、偏鄉教育，以及課堂的翻轉學習等。劇中主角為「三獎」教師王政忠，他是全臺唯一同時獲得師鐸獎、Power教師獎及Super教師三大教師獎的得主。

圖說：電影《老師，你會不會回來？》將在九月二十九日上映，劇情改編自南投縣爽文國中教師王政忠（右二）任教偏鄉的故事。圖片提供／滿滿額娛樂有限公司
 
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