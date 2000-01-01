食鹽含核種鉀-40　原能會：不影響人體

阮筱琪／臺北報導



立法委員高金素梅昨天邀請環保人士方儉、核工專家賀立維等，在立法院召開記者會，指出臺鹽出品的三款健康鹽中，有大量天然放射性核種「鉀-40」，其中「健康減鈉鹽」的活度達每公克八點八六貝克，要求臺鹽立刻下架，同時要求衛福部應把關食品輻射防護問題。



原子能委員會表示，鉀-40屬天然放射性核種，廣泛存在於農漁產品，就算吃低鈉鹽一整年，造成的輻射劑量約為零點二毫西弗，與搭乘飛機往返臺北到紐約所受的宇宙輻射劑量相當，並無明顯影響；但為了國人健康，會不定期對市售商品取樣分析，並公布結果。



原能會補充，國內參考國際規範訂有《天然放射性物質管理辦法》，鉀-40的活度濃度基準值為每公克十貝克，但所規範對象是建材，不包括農漁產品及食品，如需進一步探討相關議題，將跨部會處理。



衛福部食藥署表示，鉀-40是屬於天然放射性物質，在環境中天然存在，與核汙染或輻射汙染情形不同；而自環境間接影響到食物的天然放射性物質，無法透過後端控制減少，必須透過源頭，降低整體環境游離輻射才能減少食品原料中的背景值；目前歐盟、美加、紐澳等各先進國家，皆無特別訂定食品的限量標準。



林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，市售健康低鈉鹽是用鉀代替氯化鈉，人體會自然代謝鉀，一般人包括兒童，吃了低鈉鹽，只要喝水，腎臟就會排除，食用的確對人體沒影響；但若是洗腎患者或腎功能不全者，就不適合吃這種低鈉鹽或健康鹽，因為鉀離子靠腎臟代謝，若腎功能不全者無法排出鉀離子，容易出現高血鉀症，嚴重會引起心律不整猝死。