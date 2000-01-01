「社論」正向面對失敗的胸懷

距離二○○五年福爾摩沙衛星三號發射升空，國家太空中心走過十二年風風雨雨之後，隨著福衛五號在八月二十五日發射成功，終於又讓我國太空科技發展露出一線曙光。



但沒想到在大家還沉醉於福衛五號發射成功的喜悅之際，卻有媒體報導，以空拍（從太空對地球照相）為主要任務的福衛五號，從太空軌道傳回的首批照片影像模糊不清，面臨「失能」危機。國家太空中心不得不出面坦承，福衛五號光學遙測儀器疑似發生焦距偏移問題，導致拍攝影像模糊不清，並有光斑出現。研發團隊正設法補救，不宜目前就斷言「失能」。



福衛五號失焦事件傳出後，從科技部、國家實驗研究院到國家太空中心面對媒體時，都不忘強調，任何科學研究成果都是經過不斷失敗累積而成，希望各界以鼓勵取代責難，避免打擊研發團隊士氣。然而，冠冕堂皇的話，大家都會說，問題在於做不做得到。



政府這次處理福衛五號的心態，其實也是不敢面對失敗。相對於先前高調宣揚福衛五號的科技突破，並預告第一批衛星照片在九月七日傳回地面，後來發現照片影像不清時，卻祕而不宣，不敢公開。這種心態與臺灣社會長期認為失敗是丟臉、不光彩的事有關，大家都能琅琅上口的說「失敗為成功之母」，但心裡真的這麼認為嗎？沒有正向面對失敗的胸襟，我國科學研究就無法有偉大的創新突破！