國家防災日　學校防震演練大作戰

沈育如、洪素蓉、吳啟綜／連線報導



昨天是國家防災日，全國從幼兒園到高中職學校，同步在上午九點二十一分，配合中央氣象局強震即時警報軟體發布的地震訊息，進行全校地震防災演練。蔡英文總統則到臺北市景美國小，和八百多名師生一起防災演練，並為學生的表現打滿分。



教育部表示，幼兒園到大專院校九月利用校內廣播系統，以「趴下、掩護、穩住」進行地震防災演練，預計超過三百萬名師生參加；政府昨天首次透過「災防告警細胞廣播服務」，讓手機用戶在上午九點二十一分，收到氣象局發布的地震通報簡訊；內政部要求有線電視業者，主動切換頻道到公共電視臺播出防災訊息。另外，原能會在核二廠舉辦核安演習，高雄市則進行海嘯警報演練。



臺東縣美和國小昨天進行防災演練，警報聲響起後，學生頭頂著書包，迅速跑到操場集合。



昨天有不少人的手機沒收到災防告警簡訊。中華電信表示，部分地區4G系統解碼發生障礙，造成客戶手機未能接收成功。國家通訊傳播委員會NCC表示，會要求中華電信檢討和改進。



NCC同時提到，如果民眾在告警訊息區域和發布期間內，用手機進行傳統語音通話，或使用3G上網，都可能無法收到簡訊；若是購買去年三月一日前製造的舊款手機，且未更新手機系統軟體，或基地臺訊號不佳，手機顯示沒有收到基地臺訊號，也可能無法收到簡訊。



至於為何不使用一般簡訊傳送呢？NCC指出，一般簡訊是2G產物，一通一通傳送，太費時。



圖說：九月二十一日是國家防災日，臺北市景美國小昨天進行防災演練。攝影／陳壁銘