土窯巷烘龍眼乾　南市學童讚祖先好聰明

詹伯望／臺南報導



臺南各國中小學生組成的彩虹斑馬志工隊，日前到東山區參訪居民利用山坡地建成的龍眼乾烘焙土窯，了解龍眼鮮果經五天四夜低溫烘焙，成為美味龍眼乾的過程，讚嘆「粒粒皆辛苦」之餘，也十分佩服老祖先保存食材的智慧。



學生楊曦磊發現，製作龍眼乾前，要先將焙灶床上八百斤重的龍眼與樹枝分離，這才知道製造帶殼龍眼乾，十分辛苦。



設計龍眼窯主題式戶外教育課程的指導教師張景傑，希望以實際體驗，讓學童了解龍眼烘焙過程，以及柴燒土窯的產業文化，期盼「東山龍眼土窯」早日登錄為文化景觀，讓更多人了解臺南的文化特色。



龍湖山負責人李豐村表示，柴燒龍眼乾需經入米、落焙、清米、翻焙、收袋、剝肉等一連串繁複的步驟。龍眼烘焙達人李清祥說，短短百餘公尺的土窯巷，就有好幾座土窯，各有特色。知名麵包師傅吳寶春奪得世界麵包大賽亞軍作品中的龍眼乾，就出自他的東山土窯巷九號窯。



學生蔡昀臻第一次看到結實纍纍的龍眼樹，她認識了品種不同的龍眼，甜度口感都不同。學生吳柏瑞說，聽解說後，才知道先以熱對流及煙囪原理去除龍眼水分，再放在竹篾床上烘焙，就不易著火。學生張容齊也發現，利用龍眼子當燃料傳出的熱煙燻蒸果肉，果肉遇熱膨脹較易剝下，「老祖先真厲害」是大家共同的感想。



圖說：彩虹斑馬志工隊成員參觀土窯烘焙龍眼乾的過程。圖片提供／彩虹斑馬志工隊