培植年輕學者　科技部4年投入50億

楊惠芳／臺北報導



科技部昨天啟動「愛因斯坦培植計畫」和「哥倫布計畫」，預計四年投入新臺幣五十億元，藉此尋找臺灣的愛因斯坦與哥倫布。這兩項計畫即日起開放申請，補助對象為各研究領域的年輕學者。



科技部長陳良基表示，科技部研究計畫主持人，年齡多在五十歲到六十四歲，四十歲以下的越來越少，恐造成臺灣學術人才的斷層，因此在前瞻計畫中編列年輕人才培育計畫，並在昨天公告。



其中「愛因斯坦培植計畫」每年預計補助五十名三十二歲以下學者，每人每年新臺幣五百萬元，並將研究主持費增加為每月三萬元，鼓勵他們發揮想像力，勇於創新及多方嘗試。計畫也納入容許失敗的機制，讓計畫主持人可彈性調整研究計畫方向與經費，以因應研究過程中的未知挑戰。



「哥倫布計畫」則鼓勵已具初步研究基礎的三十五歲以下學者，無畏探索廣大未知世界，並與國際優秀人才競逐，每年最多補助三十人每人最高一千萬元。



陳良基說，根據統計，自一九○一年以來，諾貝爾物理、化學及生理醫學獎得主的獲獎研究成果，多在三十七歲到四十一歲有重大突破，科技部因此將這個年齡層列為培植人才補助對象。



科技部綜規司司長林廣宏表示，兩項計畫從即日起開始申請，到十一月二十一日止，預計明年一月公布徵選結果，明年二月開始執行。