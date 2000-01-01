提供融合遊戲認證玩具　新北圖全國創舉

楊惠芳／新北報導



全國首座「融合遊戲認證」兒童玩具圖書室昨天開幕，為推動文化平權，新北市立圖書館新莊聯合分館兒童閱覽室增設「玩具」服務設施，且與中華民國遊戲協會合作，推動「融合遊戲」制度，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等融合遊戲玩具，增進大家對不同人的尊重、包容、接受度和同理心。



新北市文化局副局長于玟表示，「融合遊戲」是指「一般人可與特殊兒童一起共玩的遊戲、玩具、遊具」。為打造友善的親子共學、同樂的互動空間，將「融合遊戲」制度引進圖書館，推動融合式服務，希望更普及融合教育觀念。



中華民國遊戲協會理事長林君英表示，目前各國推出視障與聽障兩種障別的遊戲認證制度，我國因應特殊教育、早期療癒與高齡化等社會需求，以及推動親子共玩的目標，推出六項「融合遊戲認證標章」，包括：視障（綠色狗）、聽障（黃色兔子）、自閉症（藍色貓）、多重障礙（紅色穿山甲）、銀髮（褐色貓頭鷹）、親子（橘色臺灣獼猴），供民眾識別。



于玟說，兒童玩具圖書室提供的兩百件玩具中，有九成以上通過認證標章，另有七千多本繪本圖書，希望以玩具結合閱讀的模式，打造兼具遊戲與教育的親子遊憩空間。新莊分館昨天邀請早療學童體驗符合「融合遊戲」與「遊戲認證標章」的玩具。



圖說：新北市圖新莊聯合分館兒童閱覽室增設「玩具」服務，是全國首座「融合遊戲認證」玩具圖書室。攝影／陳壁銘