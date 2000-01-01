兒少出養增加　兒盟籲民眾幫孩子找家

阮筱琪／臺北報導



根據衛福部統計，每年被遺棄的兒少有近百名，六年共計有近千名兒少遭遺棄，經濟困境是出養的主要原因，未婚生子居次，但近年來比率有顯著增加的趨勢。司法院統計也顯示，去年一整年有近兩千名孩子被收養，創四年新高，其中近親收養占八成五，非血緣透過媒合機構收養占一成五，有兩百九十三名。



兒童福利聯盟文教基金會昨天表示，每年平均會接到五百多通出養諮詢電話；今年統計平均每天有五名兒少被收養，較去年增加兩成三。



兒福聯盟副執行長白麗芳說，兒盟至今幫助七百五十個寶寶媒合到收養家庭，大部分的寶寶約等待兩百二十三天，就可以進入新的收養家庭；但約兩成三的「特殊寶寶」，因健康或發展遲緩狀況，需要接受特殊醫療照顧，就要等待約兩百九十九天才能找到家；年齡滿三歲的孩子等更久，平均要等三百零九天。



兒福聯盟表示，目前兒盟服務的「等家寶寶」，近九成都在三歲以下。從嬰幼兒發展階段來說，零歲到三歲的孩子需要和主要照顧者建立穩定的情感；若無法成功建立依附關係，孩子會產生焦慮和信任危機，因此，被迫離開原生家庭的出養寶寶，常會出現失落、分離焦慮等情緒或反應。



白麗芳說，「孩子五個月就會認人，七個月遇到分離就會哭」，因此，兒盟堅持提供讓孩子安心、穩定的保母居家式照顧；但相較於安置機構，居家式照顧承擔的成本壓力相對較大，呼籲民眾加入認助行列，幫孩子找家，幫助他們成長。目標是號召兩千名認助人，集資一千五百萬元，為等家寶寶搭建暫時的避風港。



圖說：愛心大使林心如（左）幫助四個月大的寶寶進行收涎儀式，希望寶寶平安長大，幸福一輩子。圖片提供／兒福聯盟