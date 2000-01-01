中市安和瘋木工　鳥屋升級變書箱

張彩鳳／臺中報導



「我們要幫貓頭鷹建造專屬的家！」臺中市安和國中校園很大，又有很多樹，學生發現有俗稱貓頭鷹的領角鴞在樹叢裡生活。為了讓領角鴞更安適，學生決定自製鳥屋；學校為此開辦了木工營，由擅長木工藝的教師謝佳森，指導學生設計、製作鳥屋。學生自行量尺寸、鋸木板、釘釘子，師生計畫完成鳥屋後，安置在校園樹上，希望能夠吸引領角鴞入住。



這項課程不但吸引學生參加，更有高度感興趣的教師報名。有些學員在課程開始前，從未拿過鋸子，兩週過後，已能將木板裁切成想要的尺寸和形狀；不但鳥屋的造形是學生發想創作，完工後，甚至有學生動手彩繪，讓鳥屋更漂亮。鳥屋上，還貼上以廢棄的課桌椅裁切而成的貓頭鷹造形裝飾，展示在校園角落，吸引全校師生的注意。



值得一提的是，參與的學生中，不乏女學生。謝佳森表示，一般人往往有男學生比較擅長木工的刻板印象。但他發現，女生只要克服對機器的恐懼，表現完全不輸男生。像是這次參與設計的學生許敏欣一口氣設計兩座鳥屋，作品的精緻程度，讓教師驚喜並刮目相看。



由於作品深受好評，在教師和學生的提議下，原本要放置在樹上的鳥屋，被轉化為「行動書箱」，希望結合學校閱讀活動，放置在全校各個角落，讓大家欣賞，並培養學生閱讀的好習慣。



圖說：臺中市安和國中學生動手設計、製作鳥屋，很有成就感。攝影／張彩鳳