以叫聲鑑別　臺師大發現新種太田樹蛙

沈育如／臺北報導



臺灣師範大學生命科學系師生昨天公布最新研究，發現在臺灣東部、南部的日本樹蛙，叫聲、大腿腹側花紋，都與臺灣西北部品種不一樣，透過檢測蛙鳴聲，證實是新品種，於是命名為「太田樹蛙」。這項研究成果近日在國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS ONE）發表。



日本樹蛙是臺灣溪流常見蛙種。五年前，臺師大師生對臺灣不同流域的日本樹蛙分類有疑問，認為花東地區、南部的樹蛙，與宜蘭以西、西北部平原到雲林以北的樹蛙，遺傳差異高達百分之十六，因此懷疑是不同物種。



臺師大生科系畢業生、現為臺中一中代理教師王盈涵，就讀臺灣大學生態與演化研究所時，錄下南部與東部日本樹蛙的叫聲，想檢測是否為另一種蛙種。王盈涵發現，臺灣西北的日本樹蛙只會發出「細微而規則的鳴聲」；南部、東部的樹蛙發出「高低起伏，強弱夾雜」的聲音，師生團隊透過鳴叫聲、遺傳差異和蛙類大腿腹側花紋的差異，證實牠們是不同物種。



臺師大師生團隊的研究，讓臺灣原生蛙類由三十一類增加到三十二類，樹蛙科成員則增為十三種。



圖說：臺師大師生團隊發現臺灣南部、花東的日本樹蛙是新品種，將牠命名為「太田樹蛙」，以紀念東亞地區兩爬類權威太田英利。圖片提供／臺師大