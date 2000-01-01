「社論」軍公教加薪　錢從何來？

二十多年來，我國施行「低薪政策」以吸引投資發展經濟，反而造成產業無法升級，停留於代工生產模式。平均薪資遠落後韓、港、星三成到五成，中國也緊追逼近。低薪導致貧窮化的社會問題，使得購買力下滑，內需不振、景氣低迷；人才外流嚴重，不利經濟發展。



本報社論多次呼籲政府，應採「提高薪資」政策扭轉危機。在資本主義自由市場，政府能提高薪資的政策工具，只有調高基本工資和軍公教加薪兩項。八月中旬才剛拍板調高基本工資近百分之五，半個月後，行政院長賴清德甫上任，即宣布軍公教加薪百分之三，這是值得肯定的良政。



軍公教調薪不是一次性支付，需要有穩定的財源支撐，才能永續。行政院預估加薪將增加一百八十億元支出，倚賴增加證交稅的收入及撙節支出來支應；但波動的股市及有限的節流，都屬不穩定的財源。



這次加薪，二級地方縣市政府都喊窮，無力支應，賴清德院長保證中央政府補貼。若加計連動的公保、健保及年金的暴增，絕非行政院粗估的每年一百八十億元可擺平，恐怕總預算得增列三百億元才夠。



若進行稅改取消富人過度的減稅，逐年增加一個百分點平均稅負率，至正常化國家水準，就可增加八千億元稅收。除可再為軍公教加幾次薪資，拉抬民間薪資；連長照、公共托育、年金困境都能一併解決。