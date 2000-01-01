陳中興／桃園報導



臺灣大學人類學系助理教授江芝華接受桃園市文化局委託，在桃園區虎頭山公園兒童樂園，進行小規模試掘的考古活動，不僅發現許多特殊器物形狀的陶器，還找到一只斷裂的玉環。江芝華昨天表示，從這處史前遺址挖掘到的陶器來看，生活在這處的人類，可以歸類為林口臺地植物園文化人，距今兩千八百年。



這處史前遺址是桃園市政府公園管理處，在虎頭山公園兒童樂園施工時，挖掘出大量的陶片，經送中央研究院鑑定，確定是古遺址，因此，文化局委託江芝華考古團隊開挖。



今年七月中旬，江芝華帶領的考古團隊，在虎頭山兒童樂園的「樹屋」處開挖，目前仍持續進行挖掘。江芝華說，開學後，人手比較少，挖掘工作安排在週五和週六進行。



在近兩個月的挖掘過程中，考古人員找到許多陶胎夾砂的陶片，顯示史前居住在此的人類所使用的陶器，可以耐高溫，能烹煮食物。江芝華說，除了發現大量陶片，還有陶支腳，並找到一只破裂不全的玉環，而玉石僅產於臺灣東部，顯示這些住民和東部有某種程度的關聯。



江芝華指出，這處古遺址距今兩千八百年，從文物來區分，當時族群屬於林口臺地植物園文化人，與圓山文化人不同。



桃園市古遺址目前只有大園區的尖山遺址，以及龜山區的過溪遺址，而過溪遺址距離虎頭山兒童樂園遺址不遠，推斷應該同屬於一個族群。只是過溪遺址是在五十年前發現，但遺址已被改建的民房破壞；至於尖山遺址，位在大園國小校區內，保存還算完整，已出土的文物，市府將尋覓一所學校負責保存和展示。



至於在兒童樂園挖出的器物，江芝華表示，目前正在分類，等整理後，標本會歸還委託單位桃園市文化局。



圖說：虎頭山公園兒童樂園發現大量陶器碎片，陷在泥土堆中。圖片提供／桃園市文化局