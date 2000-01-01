南市北門獲贈40輛單車　將設教育基地

李榮茂／臺南報導



臺南市北門國中的自行車社團，日前獲得發起陽光少年活動的臺南市全成教育發展協會理事長許嘉富，捐贈四十輛自行車，學校將成為自行車戶外教育基地。校長陳威介表示，這批自行車會提供學區國小教學使用，以及自行車社團學生學習拆解、維修、保養，未來要挑戰環島。



許嘉富表示，為豐富學生視野，樂觀開創自己的未來，發起陽光少年活動，先後捐贈自行車給臺南市偏鄉左鎮、大內、竹橋、北門國中，執行陽光少年課程，協助偏鄉學生克服劣勢環境，發展多元智能。



陳威介說，將藉由自行車課程，讓高風險、高關懷學生更有動力到校學習，培養思考、判斷與解決問題的能力。



教導主任沈宜芳則說，校長將於月底帶領四名師生和左鎮國中學生，一起挑戰合歡山登頂，未來將加強校內學生的體能、生活教育與服務態度，期待他們都能發揚陽光少年的精神。



迫不及待騎上自行車的學生王維勵表示，自行車課程可以學到修理腳踏車的技能，對於未來的課程內容及騎自行車環島充滿期待。學生顏天助說，以後可以到學區國小教兒童騎自行車，或是騎自行車到鄰近醫院當志工，為他人付出的感覺真好。



圖說：臺南市北門國中學生開心騎乘自行車，學校將成為自行車戶外教育基地。攝影／李榮茂