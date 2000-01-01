蛋驗出芬普尼　北市要求回收3.7萬顆

阮筱琪╱臺北報導



臺北市衛生局自今年八月起，抽驗臺北市各超商、超市、大賣場、營養午餐、蛋批發行等四十五件來自全國四十一個牧場雞蛋，昨天公布結果，「永吉蛋行」販售臺南市「振崑畜牧場」的雞蛋，被驗出芬普尼十ppb（標準為不得檢出，定量極限五ppb），已要求全面下架，並回收三萬七千八百顆蛋品。



臺北市衛生局已通知臺南市農政單位進行移動管制、採樣送檢並調查，釐清藥物來源及殘留原因，臺南市政府昨天銷毀蛋品約兩萬顆，並公布複驗結果未驗出。



農委會表示，今年八月二十三日已進行一次畜牧場全面普查，當時臺南市振崑畜牧場雞蛋並未驗出芬普尼殘留；臺北市衛生局是在八月二十九日抽檢，卻在同一個畜牧場驗出芬普尼。農委會宣布，十月份開始，在全臺安排四十二場雞農的教育訓練，內容包括用藥安全等，並要求蛋雞業者、雞農都要上課。



臺北市衛生局表示，永吉蛋行是在今年九月十一日向臺南市振崑畜牧場進貨九十籃、約一萬八千顆蛋，由於永吉蛋行前次未主動通報牧場不合格訊息，衛生局已依據《臺北市食品安全自治條例》處以新臺幣三萬元罰鍰。臺南市動保處指出，動保處同時追查芬普尼殘留原因，並於現場稽查發現未經核准的藥品，相關資料已交由臺南地檢署偵查，以維護蛋品安全。