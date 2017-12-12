阮筱琪／臺北報導



青春期是「兒童」變為「成人」的過渡階段，臺北市濱江國小日前在健康教育課堂上，邀請學生家長談談青春期的大小事，藉此增進青春期的親子溝通，也解答學生的好奇和疑惑。



活動前一週，師生特別討論如何安排適合的坐位，也花了一節課學習發問的技巧，並實際演練。



學生陳雋穎問在場的爸爸，第一次夢遺是不是以為是尿床？家長陳賜龍說，以前社會比較保守，學校也沒有性教育課程，自己到了國中階段對夢遺現象都很迷糊。



學生林玟均則問第一次月經是什麼心情？家長曾雅惠說，當時心情很忐忑，又沒有帶衛生棉，只好趕快到健康中心找護士；使用衛生棉也很不習慣，感覺屁股有東西，還擔心漏出來。



學生吳沛玹問暗戀對象，家長楊秀媛回答，國小確實有暗戀的男生，其他在場的家長也說國小時有喜歡或欣賞的對象，對方有著吸引自己的特質，例如跑步很快或功課好。家長建議學生，國小階段可多交一些朋友，學習他們不同的優點；如果被喜歡的對象知道了，也不用擔心，大家都是好同學、好朋友。



健康教育科教師卓家意說，性教育是家庭、學校和社會共同的責任，鼓勵父母用開放的態度與孩子談性說愛，讓孩子學會愛自己，也懂得尊重他人。



圖說：濱江國小邀請家長到班級和學生談性說愛。圖片提供／濱江國小