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民調：國中、高職辦學　滿意度未過半 (2017/12/12)
 

　李琦瑋／臺北報導

　黃昆輝教授教育基金會昨天公布「國民中小學教育品質民意調查」指出，受訪民眾對國小辦學的滿意度最高，達六成三，國中及高職滿意度都不到五成，國中的不滿意度更接近三成，高達百分之二十九點七；民眾為孩子選擇學校的條件中，七成八民眾重視「學生多元學習發展」，僅一成三認為「學生考試成績表現」重要，顯現辦學若以成績為指標，可能與民眾選擇不符。

　調查發現，過半民眾認為校長應為學校發展和辦學成效負全責，但僅有一成六認為校長是機關首長，七成六覺得校長在學校的角色是合議的委員；民眾認為校長受家長會、遴選方式及教師會等牽制，因此有責無權，做事綁手綁腳。

　這項調查是在十一月底，對全國二十二縣市，年滿二十歲的民眾進行電話訪問，有效樣本數為一千零七十人。

　銘傳大學講座教授呂木琳表示，許多校長抱怨做事處處受限且權責不副，建議若要校長負完全責任，也應賦予校長一定尊重。

　調查也顯示，有六成六民眾不同意教師考績制度，幾乎人人甲等，因為統統有獎的考績不能激勵教師；另外，有五成七民眾同意立法規定教師定期輪調。

　民調小組召集人郭生玉認為，教師考績應忠實考核、賞罰分明；對偏鄉教師流動率高的問題，則建議政府仿效日韓，將教師視為公務人員，定期輪調，不但可讓教師接觸不同類型的學生，還可促進校園人力活化。
 
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