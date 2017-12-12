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人猿女寶寶防寒 (2017/12/12)
 

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逾三成偏鄉兒扛家計　影響睡眠、學業
入冬以來最強
冷氣團週六來襲　低溫下探9℃
諾貝爾和平獎 頒獎
「社論」間隔學習　值得鼓勵
促轉條例改校名　教長：民主機制決定
嬰兒奶粉疑受汙染　三廠商下架
人猿女寶寶防寒
個人申請甄試衝堂　可望降為456校系
民調：國中、高職辦學　滿意度未過半
奇蹟女孩認真向學　獲選北市國小模範生
免試入學擴大試辦　提供6457名額
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