楊惠芳／臺北報導



立法院三讀通過《促進轉型正義條例》後，未來凡以「中正」、「介壽」為名的建築、路名或機關學校都可能易名，其中以學校及中正紀念堂首當其衝。立法院教育文化委員會昨天邀請教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君專題報告「如何面對《促進轉型正義條例》制定後的因應政策」。



潘文忠表示，過去有的校園因歷史背景關係，確實存在威權體制的象徵，包含校名、圖騰等，未來教育部將以教育方式，透過民主機制，在學校落實人權教育，讓大家更了解過去的歷史真相，並透過對話進行更好的和解。



潘文忠說，人權教育的深化，才是教育最真正的價值。教育部去年曾函文各級學校，希望以教育議題處理轉型正義，在學校內部成立委員會，中山大學、中正大學和輔仁大學等校，就是採取這個機制，處理銅像等問題。



立委陳亭妃指出，《促轉條例》通過後，有人曲解焦點，局限在改路名和校名。立委吳思瑤也表示，有人把轉型正義汙名化，難道把中正大學改為正義大學，或把所有中正路改為民主路，轉型正義就落實了嗎？改名只是象徵性符號的改變，重要的是落實人權教育。



另外，立委柯志恩表示，轉型正義是「連學術界都還未釐清的議題」，但已經列入後年的新課綱，二○二二年大學入學考試就會考，萬一有申論題，該怎麼回答？潘文忠回應說，現在談轉型正義成為考題，還言之過早，大考中心應有專業，不會把真相未明、討論中的議題拿來命題。