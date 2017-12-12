李琦瑋／臺北報導



兒福聯盟昨天公布「偏鄉孩童課後生活照顧與學習狀況調查」結果，發現約兩成孩童經常得自己準備早晚餐，或只能吃學校提供的餐食；孩童放學後得幫忙家務或家計，分別超過三成，因而影響睡眠和學業；超過九成孩童希望家長能夠陪同吃飯。



這項調查發現，七成偏鄉教師除了教書外，還得師代父母職，教導孩童衛生習慣、指導功課，甚至準備三餐或籌措學費。接受調查的孩童中，有參加社團的占七成二，有參加課輔的占六成五；沒有參加的孩童，只能無所事事混時間、玩3C、看電視等。



臺中市和平國小教導主任詹政宏和輔導主任湯小雯夫妻倆，將全校四十名學生視如己出，不但幫學生申請各種經費，也經常接送學生上下學。詹政宏表示，政府雖然提供部分補助，但其他資源仍得尋求外界團體幫助。詹政宏提及，他們夫妻倆住在東勢，原本可以申請調職，但想到偏鄉學校更需要他們幫忙，就繼續待在這裡了。



目前就讀和平國小五年級的阿榕說，由於家人都比較晚下班，她放學回家後都只能孤單的做功課；自從參加課後陶藝社團後，除了能和同學一起玩耍之外，還能訓練聯想力，並將陶藝作品帶回家裡使用。



兒盟呼籲民眾響應中國信託慈善基金會的「點燃生命之火」活動，傳愛給偏鄉學校，捐款補助偏鄉弱勢孩童的基本生活，以及參與課後輔導、社團的費用。



圖說：偏鄉地區學習不足，臺中市和平國小學童呼籲各界挹注資源給偏鄉學校，增加學童學習機會。攝影／高修民