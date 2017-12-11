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旺宏科學獎　竹女林宜潔、建中郭正浩摘金 (2017/12/11)
 

　李琦瑋／臺北報導

　「第十六屆旺宏科學獎」頒獎典禮昨天在臺北市松菸誠品舉行，由新竹女中林宜潔及臺北市建國中學郭正浩同獲金牌，將可獲得大學四年、共新臺幣四十萬元獎學金。此外，今年獲獎總積分最高的前三名學校，分別為臺南一中、高雄女中、建國中學，皆為本屆學校獎及校長獎得主。

　高三的郭正浩，花費兩年時間，研究海水中六百五十一種微生物，找出關鍵的三種菌，包括能促進微生物生長、具有發展除油潛能的菌種；能補助化學除油的菌種；會抑制其他菌生長、可能是導致生活中生物性除油無效的菌種，希望找到解決海水油汙的微生物復育方法。

　郭正浩表示，他從高一開始進行相關研究，也參加過大大小小的比賽，從沒得獎，但每次參賽後，他會不斷研究改進，終於在今年獲得肯定，未來將就讀生物、醫學科系。

　高三的林宜潔，從小就很喜歡數學，獲獎作品「求期所望──猜球期望值的探討」，是從傳統的猜球問題出發，但她利用黑白兩色球的猜球期望值建立數學模型，以高中所學知識進行創新的思考。

　林宜潔說，很多人都覺得女生數學不好，「但性向測驗結果，我就是個理科腦」，她認為數學很有趣，一個題目能有不同的解法，知道一個公式後，便能推論出很多東西。未來想繼續鑽研數學領域。
 
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