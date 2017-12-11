近年來，香港政府逐年調高菸捐菸稅，最近又有一波調升，菸價已達亞洲最貴，顯示其寓禁於捐、防制菸害的用心良苦；尤其規定每名旅客（含港人）只能攜帶十九枝菸入境的作法，展現把菸害阻隔於境外的決心，更是富有創意的巧思，也是香港菸禁措施重要一環，值得深思學習。



多數國家迄今仍准許旅客帶一條菸品入境，內含二十包，一包有二十枝。換句話說，在香港，旅客和居民連一小包菸都不能帶入，是繼十年前港府公布實施嚴謹的全面菸禁法案，周密規範公共場所、室內工作場所及室內餐飲處所禁菸之後，又一創舉。影響所及，港人基本上已革除把菸當禮物送人的習俗，以免「致人於死」。



此一作法，《國語日報》亦數度以之作他山之石的論述。政府相關部門確曾於兩年前進行「探討」，其後雷大雨小，至今已聲息全無，非但無法把一小包菸阻截於境外，反而縱容日商跨國菸草公司到臺南科技工業區設立菸廠，年產值六十億元的菸品，多數會在國內市場銷售，對國民健康的危害不容小覷。



我們的菸害防制固有一些進展，但菸害繼續肆虐的事實，包括：平均每十八分鐘有一人死於菸害；菸品人均消耗量居亞洲之冠；是已開發國家中，唯一超過十年沒有依WHO《菸草控制框架公約》修法者。為消此「菸恥」，請立委注意，會期早已過半，《菸害防制法》修法仍然躺著，這是維護國民健康的真正「轉型正義」，再怠惰，都不容延宕。