楊惠芳／臺北報導



昨天是世界人權日，蔡英文總統參加「二○一七世界人權日紀念活動」宣布，國家人權博物館將在明年五月正式成立，政府會繼續努力，讓臺灣成為亞洲最具指標的人權國家。不過，原住民團體指出，原民權利仍有進步空間；臺少盟也呼籲儘速鬆綁公民參與公民投票的各項門檻及年齡限制。



文化部長鄭麗君表示，國家人權博物館歷經十五年推動、六年籌備，可望在明年五月十七日綠島藝術季、五月十八日世界博物館日，分別在綠島、景美人權文化園區正式掛牌成立。



昨天人權紀念活動共有一百五十名政治受難者前輩出席，由受難者胡鑫麟醫師之子、音樂家胡乃元演奏小提琴組曲揭開序幕，藉此緬懷及感謝過去的人權鬥士。



臺少盟昨天發表聲明表示，明天立法院將審查《公民投票法》修正條文，希望儘快完成三讀，降低公民投票門檻限制，包括投票年齡至少下修到十八歲，避免國家資源持續傾斜投資中高齡者，占臺灣人口近五分之一的兒少，卻只分配到總預算百分之三的國家資源。



臺灣人權文化協會及六十多個民間社團舉辦「人權教育」園遊會踩街活動，並提出六大訴求，包括將每年十二月訂為「人權教育月」，加強關懷弱勢族群，注重性別人權及落實性別平等多元的人權價值，注重教育選擇權，注重環境生存權，推動住民自決權等。



原住民團體「原轉小教室」舉辦種百合花活動，希望針對原民傳統領地劃設辦法議題，在明年三四月百合花開之際，能得到政府的友善回應。