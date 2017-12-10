文／陳景清



今年九月，位於南臺灣的國家表演藝術中心衛武營邀請許芳宜，在高雄大東文化藝術中心演出她的全新舞碼《Salute》，這也是許芳宜二十五年舞者生涯以來，首度率領自己的舞團，在高雄演出自己的編舞作品。



臺灣舞者許芳宜，二十二歲大學畢業後，拎著一只皮箱，隻身遠赴紐約，加入舞團，四年後成為瑪莎．葛蘭姆舞團首席舞者，如今已被譽為美國現代舞之母瑪莎．葛蘭姆的傳人。



「回首過去二十五年的職業舞者生涯，一個人在紐約奮鬥，心情當然很孤單，還好這一只皮箱一直跟在我身邊，給我許多神奇的力量。」許芳宜說。



感謝親人支持

遇到挫折重新開始



在演出前的一場演講中，許芳宜拎著陪伴她走遍世界各地多年的舊行李箱上臺。她從提箱中，拿出穿了許久，媽媽為她多次縫縫補補的毛衣，以及從臺灣寄到紐約的花生糖……許芳宜說，這只皮箱中，裝滿了她的心情和情感，是有溫度的百寶箱。



「媽媽常叫我把這件破舊的毛衣丟了，但我還是一直留在身邊，因為它有一種味道，看到它就覺得溫暖。」許芳宜回憶，她在紐約時，有一次被巨大的失落感籠罩。當時在臺灣的父親電話中告訴她：「如果覺得累了就回來，在臺灣沒有什麼不能做的。」許芳宜說，爸爸的這番話，讓她又有了待在紐約繼續奮鬥的勇氣，「因為爸爸就是我堅強的後盾，給我支持的力量！」



長年在外的許芳宜，直到現在，還是會希望地球能再扁一點，讓臺灣與紐約的距離再近一點，好讓她每次出國，心情不必再那麼糾結。



許芳宜說，在過去的跳舞生涯中，她是用自己的身體與動作，演出別人的故事與角色。為了熱愛的舞蹈工作，只好不斷持續離開家、離開臺灣的旅程，拖著一只大皮箱，能作伴的只有自己——有時灰心，有時疲憊，有時沮喪的自己。



今年，她將這些年累積的心情與對藝術的想像，編成作品《Salute》，既向周遭親友致敬，也述說自己的旅程和內心獨白。這麼多年來，身體一直是她最要好的朋友，雖有很多傷口，也經歷很多次的復原，但累積很多的學習，今年這次創作，她「要用自己的舞蹈，表達自己的故事」。



嚴格自我要求

整個世界當作舞臺



《Salute》中最壓軸的部分，就是許芳宜新編創作的《我心我行》。在這支雙人舞中，舞者互相模仿彼此動作，有時像鬥爭激烈的角力賽，有時像是相互陪伴的好朋友。許芳宜說，這兩名舞者，敘說的是現年四十七歲的許芳宜的人生旅程，她在這段舞蹈中，編進自己心理與身體的對話，紀念完成理想的過程。



許芳宜說，成為職業舞者二十五年，過去的每一天，她都以備戰狀態面對演出與排練，不論身體與心理都從未鬆懈。她表示，雖然不知道自己還能在舞臺上跳多久，但她堅信自己的舞臺不只是在劇場中，她要一直跳下去，「只是未來的舞臺和方式，可能會轉換成新的未知形式。」



在紐約的中式餐館，飯後會送客人包有格言紙條的幸運籤餅。許芳宜曾拿過籤餅，裡面包著的格言是「港灣是船的避風港，但這卻非船隻被造的目的。」許芳宜認為這句話，正代表她離家為藝術奔赴異鄉的使命。許芳宜鼓勵年輕舞者，勇敢追尋自己的夢想和歷練。



圖說：談起在異國獨自生活、工作的經歷，許芳宜感謝親人的支持和鼓勵。攝影／陳景清