報導／吳啟綜



四年一次的世界杯足球賽明年六月十四日將在俄羅斯莫斯科點燃戰火，三十二強分組名單日前揭曉，阿根廷所在的D組，被喻為死亡之組，國際媒體則看好巴西、德國、法國、西班牙、比利時、阿根廷最有能力問鼎冠軍杯。



世界杯足球賽會內賽共三十二支球隊角逐冠軍，小組預賽分成八組，每組四隊進行循環賽，積分排前兩名的球隊晉級，進行十六強單淘汰賽。這次分組抽籤是根據國際足總的規定，參考最新的世界排名，分成四級，地主國俄羅斯和排名前七的球隊為種子隊，其次再按照另外三個等級分別抽籤。



歐洲、南美洲是足球實力最強的兩區，進三十二強的名額也最多，「死亡之組」就指該組中有兩支歐洲隊與一支南美洲隊。這屆僅D組「阿根廷、冰島、克羅埃西亞、奈及利亞」符合條件。上屆亞軍阿根廷，由球星梅西領軍，雖然資格賽跌跌撞撞，但實力堅強，這屆將是梅西最後一次代表國家隊征戰世界杯。全國人口三十三萬人的「黑馬」冰島，從歐洲國家杯到世界杯資格賽，不斷上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼；擁有西甲、義甲主力球員的克羅埃西亞也是歐洲一流的強隊；「非洲雄鷹」奈及利亞體能、速度驚人；這些都讓阿根廷的晉級之路布滿荊棘。



B組也競爭激烈，葡萄牙是去年歐洲國家杯冠軍，西班牙則是二○○八年歐洲國家杯、二○一○年世界杯冠軍；葡萄牙主帥桑托斯坦言這組很難踢，不僅西班牙，伊朗及摩洛哥也不能輕忽，他們也有機會出線。



至於亞洲五支球隊，由於籤運不佳，任何一支球隊想爭取小組出線都很不容易。像南韓分到F組，將遇到德國、瑞典和墨西哥，其中德國實力最強，是上一屆冠軍，瑞典力壓義大利晉級世界杯，墨西哥是中北美的傳統強隊。日本分到H組，將迎戰波蘭、南美勁旅哥倫比亞與非洲塞內加爾。波蘭世界排名第七，哥倫比亞世界排名第十三。日本前國家總教練、法國籍特魯西表示，日本前兩戰對上哥倫比亞、塞內加爾，將無力抵抗兩國的強勁火力。



死亡之組當龍頭 世足賽冠軍保證



國際足總統計，世界杯足球賽從二○○六年起連續三屆，只要能在死亡之組獲得分組第一，就等同提前獲得冠軍認證，義大利、西班牙與德國，都曾是當年死亡之組的分組龍頭，最後這三支球隊也順利拿到大力神杯。



國際媒體看好上一屆冠軍德國能在這屆連霸，並追平巴西隊史第五冠紀錄。世界杯足球賽歷史只有兩支球隊連霸，分別是一九三八年義大利、一九六二年巴西。德國能否達成半世紀以來無人能及的連霸，備受期待。