沈育如／臺北報導



高雄市寶來國中教師林芳玫，從小在偏鄉地區長大，深知偏鄉學習資源不足，因此一畢業就選擇到偏鄉學校教書，投入偏鄉教育超過二十五年；林芳玫不僅協助弱勢生專心念書，她也設立「獎學金申請專線」，協助學生找資源。昨天，黃昆輝教授教育基金會，舉行頒獎典禮，頒發寶佳教育大愛獎。



黃昆輝教授教育基金會表示，近年青少年問題日益嚴重，經濟弱勢家庭也持續增加，這些行為偏差學生及經濟弱勢家庭子弟，特別需要教師的輔導與協助，因此成立寶佳教育大愛獎，向這些「大愛教師」表達敬意。



今年共表揚八名教師，除林芳玫，還包括臺北市三民國中主任徐雅鐘、惇敘工商教師洪小媚，高雄市啟智學校教師李菽萍，新北市明志國中教師范梅英、蘆洲國中教師陳美如，新竹市私立磐石高中教師陳志蘭，雲林縣馬光國中主任趙一儒。



「偏鄉教育也需要『名師』，但不是有名的教師，而是『淡泊名利的教師』」，林芳玫昨天分享得獎感言表示，長時間在偏鄉教書，發現學生不論智愚，都是未來的希望，希望自己「婆婆媽媽」般的努力，能對學生有所助益。



獲獎人輔導教師范梅英說，把中輟生拉回正常的教育管道，可謂困難重重，學生可能今天願意談心，明天就不來上學，甚至得處理犯罪問題；但她堅持同理心、接納關懷並陪伴，把迷失的學生找回來。



圖說：前教育部長吳清基（左）頒獎給獲教育大愛獎的高雄市寶來國中教師林芳玫（右）。攝影／陳壁銘