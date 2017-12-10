

衛福部今年初訂定新的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，但是至今，各縣市國小遊戲場的遊具多數不合格。在經費較充裕的都市，合格率僅超過六成；有些較窮的縣市，合格率僅約兩成；在更窮的縣市，恐怕連遊戲場的檢驗費都付不起。



這些不合格的遊具都圍著封鎖線，兒童只能看，不能玩。經費較充裕的縣市說，已編列預算，陸續更換，兩年應可更新完畢。兩年，對幼兒園兒童來說，其實很久，可以從中班讀到畢業。然而，學校裡的遊具不能玩，公園裡的遊具也有問題。消基會抽測大臺北都會區公園遊戲場的遊具，二十八座公園，只有兩座公園裡的遊具，完全符合新的國家標準，不合格率超過九成。



遊戲是兒童的天性，也是兒童的權利。兒童從遊戲中，可以訓練肌耐力、感覺統合，學習情緒調適、人際互動等。也就是說，兒童是在遊戲中學習與成長，玩得安全當然最重要。然而，新的安全管理規範立意良善，在現實中，各縣市卻都未能達標，要在短期內全數改善，恐怕也有困難。兒童的學習與成長不能等，遊戲場的管理與規範，是否應思考折衷或替代方案？



若是遊戲場的遊具設置，短期內無法達到安全標準，那麼學校教育現場，也應發展多元的遊戲方式，提供多元的遊戲經驗，才能彌補罐頭遊具的安全不足與單調經驗。