吳啟綜／新竹報導



臺灣女孩林念慈在尼泊爾創立「棉樂悅事工坊」，推廣可重複使用的布衛生棉，日前獲選英國廣播公司（BBC）「全球百大女性」。昨天林念慈返回母校玄奘大學，除受贈傑出校友獎，也和學弟學妹分享她的成功經驗與心路歷程，她表示，布衛生棉不僅幫助當地女性提升衛生觀念，也讓她們更了解自己的身體，並透過工作找回生活自主權。



林念慈表示，在尼泊爾擔任志工時，發現在父權體制下，當地婦女地位不平等，就連生理期也被認為是不潔的象徵，因此當地女性衛生概念不足，普遍對自己的身體不夠了解。當地農村婦女都是用舊衣或布料做成布墊，當作衛生棉，卻常因清潔及衛生導致感染或相關疾病，因此，她決定在當地推廣可重複使用的布衛生棉，創立「棉樂悅事工坊」。



林念慈指出，許多男性農夫看見團隊生產的布衛生棉後，都感到驚訝，但很快轉為支持，買給妻子、女兒或孫女使用。此外，在工坊工作的婦女主動到校園推廣，從生產者轉化成為教育者。



林念慈說，大部分的拋棄式衛生棉有八成的石化成分，需要花三百年到五百年才會分解，成為全世界第二大垃圾量，而布衛生棉和早期阿媽使用的衛生棉一樣，是可清洗、重複使用三年的純棉吸收體，能自然分解，對女性身體、環境都很友善。



林念慈創立的「棉樂悅事工坊」，不僅改變當地婦女的衛生觀念，也創造工作機會，讓當地民眾發展微經濟，同時培養技能。



圖說：林念慈（後排右二）在尼泊爾創立「棉樂悅事工坊」，提升當地女性的衛生知識。圖片提供／林念慈