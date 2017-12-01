陳景清／高雄報導



高雄市在「全國總統杯角力錦標賽」表現優秀，由永清國小教練李宗杰率領的角力代表隊，奪下三金一銀一銅的歷年最佳成績；其中大義國中三年級學生陳冠華，是越南新住民第二代，為了鍛鍊體力，他每天背兩個同學爬山練腳力，三年來從不喊苦，勇奪角力難度較高的希羅式第二級金牌，也取得代表高雄市參加明年全中運的比賽資格。



永清國小校長馮秋桂表示，陳冠華讀永清國小三年級時，就跟隨教練李宗杰學習角力與柔道技巧，原本只是抱著累積經驗的心態參加比賽，但是在角力及柔道競賽中陸續得名後，就自動參加訓練。



教練李宗杰表示，身高一百五十七公分、體重五十公斤的陳冠華，體形不如國內大多數角力選手，但他堅持苦練，克服體形劣勢；為了鍛鍊下肢肌耐力，讓下盤更穩，永清國小後山「龜山」，成為他三年來進行訓練的祕密基地。



陳冠華說，他經常背一個同學，再讓另一個同學爬上同學的肩膀，背負相當自己兩倍的體重，爬上一百公尺高的「龜山」；他堅持每天都要完成一定的訓練分量，所以常常練到汗流浹背與「鐵腿」。



李宗杰說，陳冠華的勤練有目共睹，角力希羅式項目不得碰觸對手腰部以下，必須要練雙腳耐力，此次比賽的參賽者雖然都比他高一個頭，陳冠華仍以穩當的下盤，從初賽一路打進決賽，歷經五場比賽，奪下國中組希羅式第二級金牌。



大義國中校長陳建興表示，陳冠華進入大義國中體育資源班後，還是持續努力練角力，學校向各方募集角力選手與柔道選手所需要的練習器材及比賽經費，終於在此次全國大賽中一鳴驚人，獲得殊榮。



圖說：大義國中三年級學生陳冠華（中）是越南新住民第二代，在「全國總統杯角力錦標賽」奪下金牌。 攝影／陳景清