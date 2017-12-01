報導／楊惠芳

攝影／陳壁銘



臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團年度大戲——新編崑劇《蔡文姬》，昨天起一連三天在臺灣戲曲中心大表演廳演出四場。本劇為臺灣戲曲中心開幕系列活動之一，耗時一年製作，由中央研究院院士曾永義編劇、臺灣京崑劇團演出，劇團當家花旦朱民玲領銜主演，呈現才女蔡文姬一生的風采。



曾永義說：「這齣崑劇有許多創新突破之處，要表現蔡文姬所處的時空、所受的遭遇，以及身為女性的無奈和無法抗拒的悲哀。過去許多編劇都著重在蔡文姬的別子之苦，忽略了她撕裂的夫妻恩愛之悲。因此，我特別在其中做了些文章，以彰顯鶼鰈情深。」



曾永義表示，歷代詩人歌詠蔡文姬，大抵採取和王昭君相提並論的模式，幾乎都說她們去國的悲怨，因此，他在蔡文姬歸漢途中，寫了蔡文姬祭昭君的情節。



《蔡文姬》分為六齣正戲，其中〈憂世託孤〉是敘說蔡文姬的父親蔡邕，擔憂世亂禍及女兒，將她託給忘年之交曹操。〈邂逅賢王〉是敘述興平之亂，蔡文姬在亂兵劫掠中邂逅南匈奴左賢王，兩相傾慕，遂結為夫妻。〈穹廬歲月〉則描述文姬在南匈奴的十二年期間，生了兩子。閒暇時，夫妻、母子在草原上享受遊獵射雕逐兔之樂。〈別夫離子〉則敘述周近奉曹操之命，贖取文姬歸漢，整理文獻，續成《漢書》，文姬夫妻、母子因此慘痛離別，纏綿千里。



〈府堂大會〉則描述文姬歸漢後，在相府大堂百官前，向曹操報告整理文獻的成果，並說明她父親未完成的《漢書》難續的原因。此時，廷尉來報，文姬再嫁之夫屯田都尉董祀犯法當誅。文姬求得赦免，卻又報說董祀自殉獄中。同時，邊關又來報，文姬幼子闖關尋母，傷重將死。文姬頓時喪夫，又抱著死於懷中的幼子，呈現五內崩裂之痛。



最後以〈胡笳訴怨〉作結，形容憔悴的文姬，言語已難傾訴悲情，以胡笳拍曲唱一套《北南呂．一枝花》〈三轉貨郎兒〉作為結束。



曾永義表示，《蔡文姬》不僅在臺灣演出，明年元月五日、六日，將在中國大陸海南島海口市演出兩場，四月十四日在福建廈門市戲曲節演出，十月則在江蘇蘇州市崑劇節演出，總計演出十一場，都由臺灣戲曲學院京崑劇團演出。



亂世紅顏 蔡文姬



蔡文姬，名琰，是中國文學史上頗負盛名的才女，她的父親蔡邕，是東漢末期的文史學家。文姬的文學、音樂、書法，家學淵源，可惜她身處亂世，曾嫁給南匈奴左賢王十二年，為他生兩子；後來被曹操重金贖回，相對於「昭君出塞」而有「文姬歸漢」，因此有五言〈悲憤詩〉、騷體〈悲憤詩〉和〈胡笳十八拍〉等與她相關且膾炙人口的作品。圖片提供／臺灣戲曲學院



圖說：中央研究院院士曾永義（中）是崑劇《蔡文姬》的編劇。

