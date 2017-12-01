沈育如／臺北報導



知名角色扮演玩家、黎明技術學院學生許家豪，即使家人反對，仍把角色扮演當成一技之長，努力研發造形翻模、髮妝等技術。他日前和國際品牌設計師聯手，以兩萬五千顆水晶打造全球唯一的「水晶士官長頭盔」，在國際慈善拍賣會以一百八十萬元賣出，引起國際媒體爭相報導。



教育部昨天舉行技職教育貢獻獎、資深技藝師傅、技職之光等獎項的頒獎典禮。許家豪因鑽研角色扮演技術，並在國際舞臺發光發熱，獲得「技職之光」殊榮。



許多年輕人喜歡玩角色扮演，僅當作興趣，但許家豪投入八年，進行研發。為了男扮女裝上場，他穿高跟鞋練習女生體態，甚至為了揣摩角色，自費學習射擊、格鬥，把角色扮演當成一門專業來鑽研。



同樣獲得技職之光的臺北城市科技大學電通系學生盧楚壹，原本念普通高中文組，但他喜歡動手做，大學改念技專院校，並轉到理組。盧楚壹說，他沒有高職專業類科的實作能力，大一念到專業科目時，須花很多時間才弄懂。



後來，盧楚壹進入實驗室，跟著助理教授蔡耀斌從事研發，他的作品「智慧安全嬰兒推車」，參加日內瓦國際發明展、南韓首爾國際發明展，各都獲得金牌與特別獎，引起廠商興趣，正洽談上市販售。



獲得技職教育貢獻獎的傳統美食總監許福能，從小跟著爸媽做路邊攤生意，培養吃苦耐勞的精神。許福能打拚四十年，擁有自己的事業後，不僅提供打工機會給家境困難的學生，也把家裡打造成技職工廠，供弱勢生實習，培養專業，以便日後能順利考取有興趣的科系。