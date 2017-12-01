立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過行政院版《勞動基準法》修正草案後，勞工團體積極串聯並呼籲民眾，在十二月二十三日上街頭表達反對《勞基法》修惡，使這場修法爭議越演越烈。



《勞基法》修正草案在立法院強行闖關之際，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署正巧首度表揚僱用特定對象優良廠商。獲頒特優廠商的璨揚企業，不但比法定名額超聘三倍身心障礙員工，還為聽障員工打造專屬的生產線，讓他們工作無礙。



擁有約五百名員工的璨揚企業，為鼓勵員工「增產報國」，提供生育及育兒補助的福利比政府優渥，生第一胎補助五萬元，第二胎加碼到十萬元，第三胎獎勵提高到十五萬元，員工在孩子三歲前每月還有五千元育兒津貼。家裡有經濟困難的員工，只要理由正當，還可向公司申請無息貸款。



璨揚企業負責人黃文經常說：「我時時都在想還能為員工做些什麼？」相對於這次《勞基法》修法被質疑政府討好資方、打壓勞工權益，黃文的「將心比心」在政府修法過程完全看不到。以輪班間隔從十一小時縮短到八小時為例，扣除上下班通勤、回家盥洗和吃飯的時間，可休息時間恐怕只剩五、六小時，官員如果「將心比心」，真覺得輪班間隔八小時夠嗎？



《勞基法》到底該怎麼修，才能落實照顧勞工權益？答案應是「將心比心」！