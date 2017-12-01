陳景清／高雄報導



高雄地區空汙嚴重，高雄市教育產業工會總幹事林孟楷昨天表示，如果依照國際標準，高雄學童一年只有二十天可以在戶外安全上體育課，平均一個月只有兩天可以健康上體育課，學童受教權何在？



林孟楷指出，能健康上課，盡情的在戶外活動，是每個兒童的人權，更是政府的責任。但是從一百零五年十二月到一百零六年十一月，在高雄左營區，細懸浮微粒（PM2.5）或空氣品質指標（AQI）符合世界衛生組織標準的日子，只有一百五十五天；若進一步根據中央氣象局紫外線指數符合世界衛生組織標準，並扣除假日和週休，高雄學童可以健康上戶外課的日子，只剩下二十天。



林孟楷說，除非學校有可供室內運動的體育館，不然可能要幫學童準備防毒面具或防護衣，否則空汙嚴重和紫外線強時上體育課，不但會被紫外線晒傷，也會吸到有毒空氣。



林孟楷強調，高雄市教育局要求各校配合市議會決議，在十二月到二月秋冬期間，空汙嚴重時不要辦運動會；且發文調查學校是否能把校慶活動調整到三月至五月。但今年三月至五月只有六天可健康上戶外課，低於六月、九月、十月總計的十二天。



全國教育產業工會祕書長劉亞平表示，高雄市政府處理空汙問題的方式，似乎毫無作為，任由學童吸毒氣，不是讓學生躲在教室，就是要學校將校慶延到隔年三月至五月，結果學童仍身處毒害環境。



高雄市教育局指出，有要求學校針對空氣品質監測狀況，建議學校做戶外上課的調整，是即時性的保護學童安全。高雄市環保局說，一旦出現對所有族群不健康的紅色等級時，會立即優先要求空汙排放大戶降載減排，並要求公共工程工地和前五十大工地加強洗街灑水，持續應變直到脫離紅害。