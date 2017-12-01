關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
空汙＋紫外線　影響受教權
高市學童健康上戶外課　1年僅20天		 (2017/12/8)
 

　陳景清／高雄報導

　高雄地區空汙嚴重，高雄市教育產業工會總幹事林孟楷昨天表示，如果依照國際標準，高雄學童一年只有二十天可以在戶外安全上體育課，平均一個月只有兩天可以健康上體育課，學童受教權何在？

　林孟楷指出，能健康上課，盡情的在戶外活動，是每個兒童的人權，更是政府的責任。但是從一百零五年十二月到一百零六年十一月，在高雄左營區，細懸浮微粒（PM2.5）或空氣品質指標（AQI）符合世界衛生組織標準的日子，只有一百五十五天；若進一步根據中央氣象局紫外線指數符合世界衛生組織標準，並扣除假日和週休，高雄學童可以健康上戶外課的日子，只剩下二十天。

　林孟楷說，除非學校有可供室內運動的體育館，不然可能要幫學童準備防毒面具或防護衣，否則空汙嚴重和紫外線強時上體育課，不但會被紫外線晒傷，也會吸到有毒空氣。

　林孟楷強調，高雄市教育局要求各校配合市議會決議，在十二月到二月秋冬期間，空汙嚴重時不要辦運動會；且發文調查學校是否能把校慶活動調整到三月至五月。但今年三月至五月只有六天可健康上戶外課，低於六月、九月、十月總計的十二天。

　全國教育產業工會祕書長劉亞平表示，高雄市政府處理空汙問題的方式，似乎毫無作為，任由學童吸毒氣，不是讓學生躲在教室，就是要學校將校慶延到隔年三月至五月，結果學童仍身處毒害環境。

　高雄市教育局指出，有要求學校針對空氣品質監測狀況，建議學校做戶外上課的調整，是即時性的保護學童安全。高雄市環保局說，一旦出現對所有族群不健康的紅色等級時，會立即優先要求空汙排放大戶降載減排，並要求公共工程工地和前五十大工地加強洗街灑水，持續應變直到脫離紅害。
 
空汙＋紫外線　影響受教權
高市學童健康上戶外課　1年僅20天
澎縣講美少棒隊強化陣容　首招女隊員
美國星巴克上海旗艦店
蒲亭宣布再選總統
「社論」照顧勞動權益應將心比心
調查發現　學童鮮乳喝得少　身高會較矮
故宮乾隆文物特展
林政緯分享故事　號召助脊髓傷友
一歲兒接種A肝疫苗　立委促暫緩
實驗教育延伸到大學　退場學校不得申辦
私校師被迫義務教學　教部：違法即開罰
陳偉殷快閃助流浪犬
桃市資訊教育有成　國際賽傳佳績
校長化身唐伯虎　中市西屯ｅ起學古詩
導盲犬到桃市龍岡宣導　校犬當助教
健走撿垃圾　高市前金做公益
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.