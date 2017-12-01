張彩鳳、洪素蓉／連線報導



配合五年級國語課文〈讓我做你的眼睛〉，臺中市大仁國小、臺東縣富岡國小昨天不約而同舉辦生命教育特色課程。大仁國小邀請臺灣導盲犬協會到校宣導，讓學生體驗失去視覺後的恐慌和不知所措；富岡國小學生則與退休的導盲犬親密互動。



臺灣導盲犬協會的導盲犬指導員黃一山說，盲人最缺乏的是安全感、交朋友和陪伴，以及不知如何調整行走速度。



黃一山也示範導盲犬如何協助盲人上下樓梯、閃避障礙物或尋找東西。學生張淑椏表示：「我覺得導盲犬很乖，現場那麼多學生，但牠還是靜靜的坐在旁邊不吵也不鬧。以前想不通導盲犬如何幫助盲人上下樓梯，現在才知道，原來牠到每個階梯前都會停下來！」



五年級國語課本中，第十二課課文〈讓我做你的眼睛〉，講的是導盲犬歐哈拉和主人張國瑞之間微妙互動的感人故事。拜訪富岡國小的導盲犬「Effem」，正是課文主角張國瑞的第二隻導盲犬，目前已退休，被現任主人朱莉亞收養。



學生好奇的問了許多問題，朱莉亞都一一仔細說明。她還解釋導盲犬的寄養家庭，要訓練幼犬學習與人類相處的習慣模式。



導盲犬身上都有導盲鞍與證件，在臺灣，幼犬穿紅背心、種犬穿藍背心。一般以智商高又喜歡與人接觸的拉不拉多和黃金獵犬，最適合培訓成導盲犬。



圖說：習慣聽從指令的導盲犬乖巧的趴著，臺東縣富岡國小學生圍唱生日歌。攝影／洪素蓉